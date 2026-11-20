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शर्मीली ने बताया कि वह 25 वर्षों से नरैनी तहसील क्षेत्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक परंपरा के अनुसार बधाई मांग रही हैं। वृद्धावस्था और बीमारी के चलते उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी पूर्णिमा को करतल से मध्य प्रदेश की सीमा तक का क्षेत्र सौंपा है।आरोप है कि अतर्रा के कुछ किन्नर उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप कर विवाद कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक नरैनी संतोष कुमार ओझा ने बताया कि दोनों पक्षों को जांच के लिए बुलाया गया है। अगर कोई विवाद करता है तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। (संवाद)