Banda News: दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दूसरे का नाम लिखा

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दरवाजे के पास लगा पुराना हरा-भरा, फूलदार पेड़ आरी से काट दिया। घटना 11 अक्तूबर की रात की बताई गई है। पुलिस से शिकायत की है। पीआरवी के पुलिसकर्मियों पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ताला तुड़वाकर मकान का दरवाजा खुलवाया। पीतांबर लाल के अनुसार कुछ महीने पहले उनके प्लॉट से हैंडपंप और सबमर्सिबल भी चोरी हो चुके हैं।

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बांदा। कमासिन थाना क्षेत्र के मुसीवां गांव में अराजक तत्वों ने पीतांबर लाल के मकान के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर बाहर से दूसरे व्यक्ति का नाम लिख दिया।