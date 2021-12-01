Banda News: मिशन शक्ति के तहत 150 छात्राएं सम्मानित

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अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, सीओ सिटी सौरभ सिंह और सीओ सदर प्रतिज्ञा सिंह ने छात्राओं को लक्ष्य हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, डीआर पब्लिक इंटर कॉलेज, सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भागवत प्रसाद मेमोरियल अकादमी, रामेश्वरम प्रसाद इंटर कॉलेज और हर्बल क्लब सहित विभिन्न संस्थानों की छात्राएं, शिक्षक और प्रतिसार निरीक्षक बेलास यादव मौजूद रहे। विज्ञापन

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, सीओ सिटी सौरभ सिंह और सीओ सदर प्रतिज्ञा सिंह ने छात्राओं को लक्ष्य हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, डीआर पब्लिक इंटर कॉलेज, सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भागवत प्रसाद मेमोरियल अकादमी, रामेश्वरम प्रसाद इंटर कॉलेज और हर्बल क्लब सहित विभिन्न संस्थानों की छात्राएं, शिक्षक और प्रतिसार निरीक्षक बेलास यादव मौजूद रहे।

बांदा। मिशन शक्ति के तहत सोमवार को पुलिस लाइन में महिला सम्मान एवं जागरूकता कार्यक्रम हुआ। शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और समाज सेवा में सराहनीय कार्य करने वालीं 150 छात्राओं को सम्मानित किया गया।