Banda News: छह करोड़ से जगमगाएगा नगर और कालिंजर दुर्ग

विज्ञापन



वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन कर परियोजना का शुभारंभ हुआ। कालिंजर दुर्ग पर फसाड लाइट लगाई जाएंगी। किले की ऐतिहासिक इमारतें रात में आकर्षक दिखाई देंगी। वहीं स्ट्रीट लाइटें लगने से प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी की व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय नागरिकों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में कुलदीप त्रिपाठी, राकेश मिश्रा, पवन बाबू मौजूद रहे। विज्ञापन

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन कर परियोजना का शुभारंभ हुआ। कालिंजर दुर्ग पर फसाड लाइट लगाई जाएंगी। किले की ऐतिहासिक इमारतें रात में आकर्षक दिखाई देंगी। वहीं स्ट्रीट लाइटें लगने से प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी की व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय नागरिकों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में कुलदीप त्रिपाठी, राकेश मिश्रा, पवन बाबू मौजूद रहे।

कालिंजर। नगर के साथ ही कालिंजर दुर्ग अब रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाएगा। यहां पर्यटन विभाग की ओर से करीब छह करोड़ रुपये से स्ट्रीट और फसाड लाइटें लगाई जाएंगी। सोमवार को नरैनी विधानसभा क्षेत्र की विधायक ओममणि वर्मा ने कार्यों का भूमि पूजन किया।