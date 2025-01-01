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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   The town and Kalinjar Fort will be illuminated at a cost of six crore rupees.

Banda News: छह करोड़ से जगमगाएगा नगर और कालिंजर दुर्ग

Tue, 13 Oct 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:02 AM IST
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The town and Kalinjar Fort will be illuminated at a cost of six crore rupees.
फोटो-12- स्ट्रीट व फसाड लाइट के लिए पूजन करती विधायक ओममणि वर्मा। संवाद
कालिंजर। नगर के साथ ही कालिंजर दुर्ग अब रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाएगा। यहां पर्यटन विभाग की ओर से करीब छह करोड़ रुपये से स्ट्रीट और फसाड लाइटें लगाई जाएंगी। सोमवार को नरैनी विधानसभा क्षेत्र की विधायक ओममणि वर्मा ने कार्यों का भूमि पूजन किया।
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वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन कर परियोजना का शुभारंभ हुआ। कालिंजर दुर्ग पर फसाड लाइट लगाई जाएंगी। किले की ऐतिहासिक इमारतें रात में आकर्षक दिखाई देंगी। वहीं स्ट्रीट लाइटें लगने से प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी की व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय नागरिकों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में कुलदीप त्रिपाठी, राकेश मिश्रा, पवन बाबू मौजूद रहे।
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