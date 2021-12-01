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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Stray cattle are feasting on pigeon pea and sorghum.

Banda News: अरहर और ज्वार की दावत कर रहे अन्ना मवेशी

Tue, 20 Oct 2026 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 20 Oct 2026 12:08 AM IST
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Stray cattle are feasting on pigeon pea and sorghum.
पैलानी। तहसील क्षेत्र के गांव खप्टिहा कलां अन्ना मवेशियों से किसान परेशान हैं। खेतों में खड़ी अरहर और ज्वार की फसलों को अन्ना मवेशी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि दिन-रात खेतों की रखवाली करने के बावजूद फसलों को चट कर जा रहे हैं।
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बुद्धराज यादव, अंकित सिंह और संत खेंगर समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ लोग दूध निकालने के बाद मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं। यही मवेशी खेतों में घुसकर फसलों को चट कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि अन्ना मवेशियों के कारण दिन का चैन और रात की नींद छिन गई है।
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रात-रात भर जगकर रखवाली करने के बाद भी फसलें सुरक्षित नहीं हैं। ग्राम प्रधान मैना देवी ने बताया कि ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कई बार मुनादी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद लोग मवेशियों को खुला छोड़ रहे हैं।
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