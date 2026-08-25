Banda News: बैडमिंटन में सात छात्रों ने झांसी में फहराया परचम
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 25 Aug 2026 11:49 PM IST
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बांदा। महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, झांसी में 20 व 21 अगस्त को बैडमिंटन प्रतियोगिता कराई गई थी। इसमें बांदा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शास्त्री नगर के सात छात्रों ने अपना परचम फहराया है।
विद्यालय के खेल शिक्षक अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 जनपदों के छात्रों ने भाग लिया था। प्रतियाेगिता में विद्यालय के सात छात्रों ने अपना स्थान सुनिश्चित किया। छात्र सक्षम निगम, चंद्रवीर सिंह, अथर्व, कृष्ण दास तिवारी, प्रिंस पटेल, राजवीर सिंह, मयंक अग्निहोत्री ने अपना स्थान बनाया है।
मंगलवार को वंदना सभा में प्रधानाचार्य रमेश गुप्ता ने सभी छात्रों को प्रमाण पत्र व मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि खेलकूद विद्यालय के लिए अनिवार्य अंग है। इसमें प्रतिभाग करने से बच्चाें को मन मस्तिष्क स्वस्थ व सामाजिक कार्याें में लगने के लिए प्रेरित करता है।
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विद्यालय के खेल शिक्षक अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 जनपदों के छात्रों ने भाग लिया था। प्रतियाेगिता में विद्यालय के सात छात्रों ने अपना स्थान सुनिश्चित किया। छात्र सक्षम निगम, चंद्रवीर सिंह, अथर्व, कृष्ण दास तिवारी, प्रिंस पटेल, राजवीर सिंह, मयंक अग्निहोत्री ने अपना स्थान बनाया है।
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मंगलवार को वंदना सभा में प्रधानाचार्य रमेश गुप्ता ने सभी छात्रों को प्रमाण पत्र व मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि खेलकूद विद्यालय के लिए अनिवार्य अंग है। इसमें प्रतिभाग करने से बच्चाें को मन मस्तिष्क स्वस्थ व सामाजिक कार्याें में लगने के लिए प्रेरित करता है।
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