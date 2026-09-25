Banda News: चोरी में दो बाल अपचारियों को पुलिस ने संरक्षण में लिया

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संवाद न्यूज एजेंसीबांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र में दुकान में हुई चोरी की वारदात की सूचना के चार घंटे के भीतर पुलिस ने घटना में शामिल दो बाल अपचारियों को अपने संरक्षण में लिया है।बिसंडा थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि बिसंडा क्षेत्र निवासी रामजी ने अपनी दुकान में चोरी होने की सूचना थाने में दी थी। सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर संलिप्त व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस टीम का गठन किया।सूचना पर रामलीला मैदान के पास वाली गली से दो बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया है। पूछताछ के दौरान बाल अपचारियों ने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। बाल अपचारियों के कब्जे से चोरी किए गए 75 हजार रुपये बरामद किए गए। टीम में महिला एसआई स्नेहा सिंह आदि शामिल रहीं।