Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Plea for the arrest of the accused

Banda News: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुहार

Fri, 13 Nov 2026 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 13 Nov 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
Plea for the arrest of the accused
बांदा। बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर माता-पिता ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

फतेहगंज थाना क्षेत्र के करमाडांडी गांव निवासी रमेश सेन ने शुक्रवार को अधिकारियों को दिए पत्र में बताया कि उनके बेटे आशीष सेन ने 16 अक्तूबर को ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी। आरोप है कि गांव की एक युवती और उसके परिजन बेटे को धमका रहे थे और चार लाख रुपये की मांग कर रहे थे। रुपये न देने पर एससी-एसटी के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी।
विज्ञापन

आशीष ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें युवती का नाम लिखा था। परिजन का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस दौरान मनीषा सेन, मधु, राखी सेन, तुलसा, मुन्नी और सुशील आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed