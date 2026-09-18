Banda News: सीएचसी में नहीं डेंगू जांच की सुविधा

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इस कारण जिला अस्पताल में प्रतिदिन 12 से 18 सैंपल जांच के लिए लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को भी 12 बुखार से पीड़ित मरीजों के डेंगू जांच सैंपल लिए गए। हालांकि, इनमें से किसी में भी डेंगू की पुष्टि नहीं हो सकी है। जिले में अब तक डेंगू के कुल आठ मरीज सामने आए हैं।इनमें से चार मरीजों की पुष्टि सरकारी जांच में हुई है और चार प्राइवेट जांच में शामिल हैं। जिला अस्पताल की पैथोलॉजी में प्रतिदिन मरीजों की जांच के लिए भीड़ उमड़ रही है। बीमार लोगों को लाइन में लगकर अपनी जांच करानी पड़ रही है।जिला मलेरिया अधिकारी पूजा अहिरवार ने बताया है। जिन क्षेत्रों में डेंगू के मरीज मिले हैं, वहां हाउस इंडेक्स सर्वे हो रहा है। इन इलाकों में दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है।