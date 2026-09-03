Banda News: बारिश से जिले में 20 से अधिक मकान और दीवारें ढहीं, गृहस्थी का सामान दबा

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फोटो-21-दिखितवारा के अंश सताउवा पुरवा मे गिरा मकान दिखाती महिला। संवादफोटो-22-अतर्रा में कच्चा घर गिरने के बाद फुटपाथ पर बैठा मजदूर परिवार। संवादफोटो-23-छनिया पुरवा में गिरा कच्चा मकान। संवाद- महुआ, तिंदवारी, अतर्रा, नरैनी, कमासिन और जसपुरा क्षेत्र में बारिश का असर- कई परिवारों के मकान ढहने से गृहस्थी का सामान मलबे में दबासंवाद न्यूज एजेंसीबांदातिंदवारीअतर्रा । लगातार बारिश से जिले में कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में महुआ, तिंदवारी, अतर्रा, नरैनी, कमासिन और जसपुरा क्षेत्र में 20 से अधिक मकान व दीवारें ढह गईं। इसमें अकेले जसपुरा के बरेहटा गांव में ही 15 मकान गिरे हैं। हादसों में गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। गनीमत रही कि किसी घटना में जनहानि नहीं हुई।महुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत जरर के छनिया पुरवा में रमेश पुत्र बादल का कच्चा मकान गिर गया। मलबे में बकरी और गृहस्थी का सामान दब गया। तिंदवारी क्षेत्र के बेंदा घाट में तीन कच्चे मकान ढह गए। इनमें गाडीडेरा निवासी रामचरन निषाद, खगइया ताला बेंदा निवासी देवनारायण और लाहाडेरा क्योटरा निवासी राजकुमार निषाद के मकान शामिल हैं।अतर्रा के आजाद नगर निवासी हरिशंकर वर्मा का कच्चा मकान गिर गया। तहसील क्षेत्र के दिखतवारा गांव के मजरा सतौवा पुरवा में मजदूर पिंटू का मकान भी ढह गया। कमासिन क्षेत्र के भदेहदू गांव में रामचंद वर्मा का दो मंजिला मकान गिर गया।जसपुरा क्षेत्र के बरेहटा गांव में करीब 15 कच्चे मकान और दीवारें ढह गईं। बारिश से बब्लू पुत्र भगवानदीन निषाद, माता दीन निषाद, मुन्ना पाल, सिपाही लाल, मान सिंह, प्रमोद, रामरूप, राममिलन निषाद, विनय, दयालाल , सिया राम निषाद और रामबाबूनिषाद के मकान गिर गए।वहीं रामकरन , प्रमोद निषाद और रामकरन पुत्र परसन की दीवारें भी ढह गईं। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कराकर मदद की मांग की है।