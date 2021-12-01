Banda News: फसल नुकसान पर विधायक ने सीएम को पत्र भेजा

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नरैनी। विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक जलभराव से किसानों की खरीफ फसलें बर्बाद होने को लेकर क्षेत्रीय विधायक ओममणि वर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। उन्होंने विशेष रूप से धान और तिल की नष्ट हुई फसलों का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। विधायक ने बताया कि फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और आगामी रबी की फसल की बोआई के लिए भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से फसल क्षति का सर्वे कराने और प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही जिलाधिकारी को पत्र भेजकर समिति गठित कर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रभावित किसानों के नुकसान का सर्वे कराने का आग्रह किया है। (संवाद)