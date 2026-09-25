Banda News: मयंक द्विवेदी का सपा में शामिल होने पर स्वागत

वह लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए थे। बांदा मार्ग स्थित उनके निज निवास पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। मयंक समर्थकों के साथ नरैनी होते हुए बांदा पहुंचे और सपा कार्यालय के स्वागत समारोह में भाग लिया।मयंक दिवंगत पूर्व नरैनी विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के पुत्र हैं। उनकी पत्नी विनीतिका द्विवेदी पूर्व में अतर्रा ग्रामीण से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। मयंक वर्तमान में बदौसा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं। स्वागत में जय द्विवेदी, विजय द्विवेदी, रामधनी यादव समेत कई सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। (संवाद)