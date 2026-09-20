Banda News: कॉलोनी की समस्याओं पर विधायक को पत्र

लोगों ने बताया कि नगर पालिका परिषद अतर्रा ने नाली का निर्माण कराया है परंतु उसके सिरे बाहरी नालों से नहीं जुड़े हैं, जिससे पानी खाली प्लॉटों और सड़क पर जमा रहता है। कॉलोनी में सीसी रोड न होने से बारिश में रास्ता कीचड़ से भर जाता है।लोगों ने नाली को बाहरी नाले से जोड़ने और मार्ग पर मौरंग डलवाने की मांग की। विधायक ने अधिशासी अधिकारी को मौरंग डलवाने के निर्देश दिए। अजय साहू, अरविंद कुमार, नीरज, मनोज, राकेश, संदीप सहित कई कॉलोनीवासी उपस्थित थे। (संवाद)