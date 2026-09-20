Banda News: कॉलोनी की समस्याओं पर विधायक को पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 20 Sep 2026 11:22 PM IST
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नरैनी। श्रीराम पैलेस कॉलोनी के लोगों ने रविवार को विधायक ओममणि वर्मा के आवास पहुंचकर समस्याएं बताईं। मांगों से संबंधित पत्र भी विधायक को सौंपा।
लोगों ने बताया कि नगर पालिका परिषद अतर्रा ने नाली का निर्माण कराया है परंतु उसके सिरे बाहरी नालों से नहीं जुड़े हैं, जिससे पानी खाली प्लॉटों और सड़क पर जमा रहता है। कॉलोनी में सीसी रोड न होने से बारिश में रास्ता कीचड़ से भर जाता है।
लोगों ने नाली को बाहरी नाले से जोड़ने और मार्ग पर मौरंग डलवाने की मांग की। विधायक ने अधिशासी अधिकारी को मौरंग डलवाने के निर्देश दिए। अजय साहू, अरविंद कुमार, नीरज, मनोज, राकेश, संदीप सहित कई कॉलोनीवासी उपस्थित थे। (संवाद)
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लोगों ने बताया कि नगर पालिका परिषद अतर्रा ने नाली का निर्माण कराया है परंतु उसके सिरे बाहरी नालों से नहीं जुड़े हैं, जिससे पानी खाली प्लॉटों और सड़क पर जमा रहता है। कॉलोनी में सीसी रोड न होने से बारिश में रास्ता कीचड़ से भर जाता है।
लोगों ने नाली को बाहरी नाले से जोड़ने और मार्ग पर मौरंग डलवाने की मांग की। विधायक ने अधिशासी अधिकारी को मौरंग डलवाने के निर्देश दिए। अजय साहू, अरविंद कुमार, नीरज, मनोज, राकेश, संदीप सहित कई कॉलोनीवासी उपस्थित थे। (संवाद)
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