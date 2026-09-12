Banda News: तालाब में नहाने उतरी बालिका की डूबकर मौत

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कमासिन थाना क्षेत्र के गांव पछौंहा निवासी अंजू देवी ने बताया कि उनकी पुत्री रागिनी (9) मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ दोपहर के समय गांव स्थित तालाब में नहाने गई थी। नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चली गई और डूब गई। पास में नहा रहे बालक बउवा ने देखा तो उसके घर में सूचना दी।जानकारी मिलने पर मां अंजू देवी, भाई करन, सचिन व अन्य ग्रामीणों ने तालाब में पहुंचकर रागिनी को बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया। रागिनी चार भाइयों में चौथे नंबर की थी। पिता का निधन हो चुका है। इंस्पेक्टर संतोष कुमार ओझा ने बताया कि तालाब में नहाने के दौरान हादसा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।