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कीरतपुर गांव निवासी सुनील ने बताया कि उसके पिता चंद्रपाल (56) शराब पीने के आदी थे। शनिवार देर शाम उन्होंने घर में अकेले होने के दौरान नशे की हालत में जहर खा लिया। कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी।इस पर बड़े भाई बद्री उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने चंद्रपाल को मृत घोषित कर दिया।सुनील ने बताया कि वह नागपुर में रहकर मजदूरी करता है। एक सप्ताह पहले उसकी मां सुंदरकली भी नागपुर चली गई थीं। छोटा भाई विनय दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। उसके पिता शराब के नशे के आदी थे।गिरवां थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि किसान की जेब से जहर की गोली मिली है। परिजन घटना की वजह स्पष्ट नहीं कर सके हैं। मामले की जांच की जा रही है।