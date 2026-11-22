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अदालत ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को दो माह के भीतर राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं। अतर्रा तहसील के महोतरा गांव निवासी बसंतलाल के कच्चे मकान के पास से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन का तार 28 मार्च 2025 को टूटकर मकान और बाहर बंधी दो भैंसों पर गिर गया था। करंट से दोनों भैंसों की मौके पर मौत हो गई, जबकि आग से मकान और गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया था।स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता, वरिष्ठ सदस्य डॉ. ब्रह्मदत्त सिंह और सदस्य शिवांगी शुक्ला की पीठ ने 17 नवंबर 2026 को याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। इसमें दोनों भैंसों के लिए एक लाख और गृहस्थी के नुकसान के लिए 1.25 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर बैंक दर से ब्याज भी देना होगा।