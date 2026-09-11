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Banda News: स्कूलों में शत-प्रतिशत उपस्थिति पर जोर, तीन दिन में हटेंगी एचटी लाइनें

Fri, 11 Sep 2026 11:29 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:29 PM IST
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Emphasis on 100% school attendance; HT lines to be removed within three days
- डीएम ने डीटीएफ-बीटीएफ को नियमित निरीक्षण के दिए निर्देश
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- नवीन नामांकन, ट्रांजिशन और विद्यार्थियों की अपार आईडी शत-प्रतिशत कराने पर जोर

अमर उजाला ब्यूरो

बांदा। विद्यालयों में विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया गया है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में डीएम अमित आसेरी ने बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने जिला टास्क फोर्स (डीटीएफ) और ब्लॉक टास्क फोर्स (बीटीएफ) सदस्यों को निर्धारित मासिक लक्ष्य के अनुसार विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति भी देखी गई। विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों को लेकर डीएम ने अधिशासी अभियंता को तीन दिन में आवश्यक कार्रवाई कर लाइनें विस्थापित कराने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित कराने को कहा।
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डीएम ने कहा कि विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बेहतर बनाने के साथ बच्चों की नियमित उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में एफएलएन परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए दिवसवार कार्ययोजना तैयार करने और निर्धारित तिथि पर परीक्षा सकुशल कराने के निर्देश दिए। बैठक में नवीन नामांकन और ट्रांजिशन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। डीएम ने इसे शत-प्रतिशत पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रत्येक मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और एडेड विद्यालय में विद्यार्थियों की अपार आईडी शत-प्रतिशत बनाए जाने को कहा। इस दौरान सीडीओ अजय कुमार पांडेय, बीएसए अव्यक्तराम तिवारी, खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत और सभी खंड शिक्षाधिकारी मौजूद रहे।
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