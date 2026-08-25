बांदा: बबेरू में विवाद के दौरान चचेरे भाई को गोली मारी, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

बताया गया कि किसी बात को लेकर दोनों चचेरे भाइयों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान गुस्साए आरोपी ने कथित तौर पर तमंचे से चचेरे भाई पर फायर कर दिया। गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की आवाज से गांव में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।