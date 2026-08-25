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बांदा: बबेरू में विवाद के दौरान चचेरे भाई को गोली मारी, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

Tue, 25 Aug 2026 01:59 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बांदा Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 25 Aug 2026 01:59 PM IST
सार

बबेरू कोतवाली क्षेत्र के फंफूदी गांव में मंगलवार को आपसी विवाद के दौरान नशे में धुत युवक ने अपने चचेरे भाई को कथित तौर पर गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

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Drunk Youth Shoots Cousin During Dispute in Banda, Victim Referred to Medical College
बांदा में आपसी विवाद में चचेरे भाई को गोली मारी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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परिजन उसे आनन-फानन बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, बांदा रेफर कर दिया। घायल का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।

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बताया गया कि किसी बात को लेकर दोनों चचेरे भाइयों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान गुस्साए आरोपी ने कथित तौर पर तमंचे से चचेरे भाई पर फायर कर दिया। गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की आवाज से गांव में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

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https://www.amarujala.com/video/uttar-pradesh/banda/video-banda-firing-case-all-named-accused-arrested-country-made-pistol-recovered-2026-08-25



सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना के कारणों और फायरिंग में प्रयुक्त हथियार के संबंध में जांच की जा रही है।

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