बांदा: बबेरू में विवाद के दौरान चचेरे भाई को गोली मारी, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी
बबेरू कोतवाली क्षेत्र के फंफूदी गांव में मंगलवार को आपसी विवाद के दौरान नशे में धुत युवक ने अपने चचेरे भाई को कथित तौर पर गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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परिजन उसे आनन-फानन बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, बांदा रेफर कर दिया। घायल का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।
बताया गया कि किसी बात को लेकर दोनों चचेरे भाइयों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान गुस्साए आरोपी ने कथित तौर पर तमंचे से चचेरे भाई पर फायर कर दिया। गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की आवाज से गांव में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना के कारणों और फायरिंग में प्रयुक्त हथियार के संबंध में जांच की जा रही है।