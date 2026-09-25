Banda News: डेंगू ने पकड़ा जोर, दो और मरीज मिले

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दोनों की जिला अस्पताल की पैथोलॉजी में जांच हुई। जिले में अब तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 18 हो गई है। इनमें सरकारी जांच में 10 और प्राइवेट जांच में आठ मरीज शामिल हैं।मौसम में बदलाव के साथ जिला अस्पताल की ओपीडी में वायरल बुखार, जुकाम और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बुखार से पीड़ित संभावित डेंगू मरीजों के रोजाना सैंपल लिए जा रहे हैं।शुक्रवार को बांदा शहर के बंगालीपुरा निवासी रईस खान (36) और बड़ोखर खुर्द निवासी संदीप (23) को जिला अस्पताल की पैथोलॉजी जांच में डेंगू की पुष्टि की गई। यह दोनों जिला अस्पताल की ओपीडी में आए थे। शुक्रवार को यहां छह बुखार पीड़ितों के सैंपल लगाए गए थे। इनमें से दो को डेंगू की पुष्टि की गई है। डॉक्टरों ने दोनों को भर्ती होने की सलाह दी है।