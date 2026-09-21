Banda News: ई-रिक्शे से टकराकर कार घर में घुसी, एक की मौत

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ई-रिक्शा सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया और चालक घायल हो गया। चालक को पुलिस सीएचसी ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, बेकाबू कार सड़क किनारे कच्चे मकान में जा घुसी। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर भाग गया।दुबरिया गांव के महुराई निवासी रामसुहावन ने बताया कि उसका भाई अमरजीत पटेल उर्फ मंजू (34) सुबह ई-रिक्शा से राशन का सामान लेने और दूध बेचने बदौसा जा रहा था। पेट्रोल पंप के पास कार ने ई-रिक्शा में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार मकान में घुस गई जबकि ई-रिक्शा पेड़ से टकरा गया।पुलिस ने घायल अमरजीत को सीएचसी पहुंचाया। अमरजीत के दो बेटे और दो बेटियां हैं। पत्नी रंजना समेत परिजन बेहाल हैं। थाना प्रभारी राधाकृष्ण तिवारी ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कार चालक की तलाश की जा रही है।