Banda News: हज और मेडिकल फॉर्म अपलोड करने के लिए शिविर 27 को

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वरिष्ठ हज ट्रेनर हाजी सुभान अली ने बताया कि 27 सितंबर को सुबह 11 बजे से खानकाह इंटर कॉलेज में शिविर लगेगा। सोसाइटी के मुख्य हज ट्रेनर अल्हाज गुलाम मुस्तफा की देखरेख में दस्तावेज अपलोड कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हज कमेटी की वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।प्रदेश में अभी करीब 4300 आजमीन-ए-हज के दस्तावेज अपलोड होना बाकी हैं। उन्होंने सभी से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। आजमीन साइबर कैफे या मोबाइल से भी स्वयं दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।शिविर में हज यात्रा की तैयारियों की जानकारी भी दी जाएगी। हज ट्रेनर के अनुसार फ्लाइट आठ से 27 अप्रैल 2027 तक रवाना होने की संभावना है।