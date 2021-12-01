Banda News: यमुना में डूबे किशोर का 44 घंटे बाद मिला शव

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हमीरपुर जिले के भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के गांव पचखुरा निवासी राहुल साहू (16) अपने पिता विनोद के साथ चौसठ जोगिनी माता मंदिर के मेले में दुकान लगाने आया था। शनिवार को वह दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया था। हादसे के बाद से ही किशोर की तलाश की जा रही थी।सोमवार सुबह करीब आठ बजे गांव बैरफ के पास राहुल का शव मिल गया। राहुल दो बहनों के बीच इकलौता भाई था। उसकी मौत से मां गीता देवी समेत परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। मरका थाना प्रभारी सूबेदार बिंद ने बताया कि किशोर का शव मिल गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।