Banda News: गड्ढे में उछली बाइक, गिरने से महिला की मौत

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फतेहगंज थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव निवासी शोभा यादव (45) मंगलवार शाम अपने बेटे रजनीश यादव (21) के साथ बाइक से अतर्रा ग्रामीण के मजरा मुरालिया पुरवा स्थित मायके जा रही थीं। दो दिन पहले उनके भाई बड़का के बेटे का निधन हो गया था। वह इसी सिलसिले में मायके जा रही थीं।बदौसा में बागे नदी पुल के पास सड़क पर गड्ढा होने से शोभा बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बदौसा ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने हालत गंभीर होने पर उसे सीएचसी रेफर कर दिया। परिजन निजी वाहन से उसे सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया।पति सुशील यादव ने बताया कि वह खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। शोभा के तीन बेटे रजनीश, लवकुश और छोटू हैं। तीनों अविवाहित हैं। मां की मौत से पति और तीनों बेटों का रो-रोकर बुरा हाल है।बदौसा थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि बाइक से गिरने के कारण महिला की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।बाइक से सड़क पर गिरी वृद्धा गंभीरतिंदवारी। बांदा-फतेहपुर राजमार्ग पर गांव बेंदाघाट के पास मंगलवार शाम बाइक पर पीछे बैठी वृद्धा ब्रेकर पर उछलकर सड़क पर गिर गईं। जनपद फतेहपुर के नउवाबाग निवासी अवधेश कुमारी (62) बेंदाघाट से देवी दर्शन कर बाइक से फतेहपुर लौट रही थीं।इसी दौरान बेंदाघाट के पास ब्रेकर पर बाइक उछलने से वह सड़क पर गिर गईं। घायल महिला को उपचार के लिए पीएचसी तिंदवारी लाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। (संवाद)