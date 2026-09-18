Banda News: हादसे में औरैया के ठेकेदार की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

औरैया के गांव चिरुहली निवासी फूल चतुर्वेदी ने बताया कि उनका मौसेरा भाई प्रभात चतुर्वेदी (43) बिजली निगम में ठेकेदारी करते थे। वह बांदा में सिविल लाइन में किराये पर रहते थे। बृहस्पतिवार की रात करीब नौ बजे वह अपने साथ काम करने वाले गिरवां थाना क्षेत्र के बरसड़ा खुर्द निवासी एजाज (24) व उसके भाई सिराज (22) के साथ बिजली निगम के काम से बाइक से पैलानी जा रहे थे।रात में अमलोर-पिपरहरी के पास अचानक मवेशी सामने आ जाने से उससे टकरा गए। हादसे में तीनों गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को जसपुरा सीएचसी भेजा। यहां डॉक्टरों ने प्रभात को मृत घोषित कर दिया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। भाई ने बताया कि प्रभात के एक पुत्र हैं। वह चार भाइयों में तीसरे नंबर के थे। पत्नी विद्या देवी हैं। एक माह पहले ही वह गांव से बांदा आए थे।इंस्पेक्टर राममोहन राय ने बताया कि बाइक के मवेशी से टकराने से हादसा हुआ है। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।