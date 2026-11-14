Banda News: एक्यूआई 223, हवा खराब...धुंध को न समझें कोहरा

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प्रदूषण का असर सांस के रोगियों पर ज्यादा पड़ रहा है। जिला अस्पताल में शनिवार को सांस संबंधी दिक्कतों और अन्य शिकायतों के साथ 50 से अधिक मरीज पहुंचे। चिकित्सकों ने सुबह की सैर से बचने और जरूरी होने पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है।जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. हृदेश पटेल ने बताया कि धुंध और प्रदूषित हवा सांस के रोगियों के लिए खतरनाक है। अस्थमा और सांस संबंधी दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. एसडी त्रिपाठी ने बताया कि प्रदूषण के कारण आंखों में जलन हो सकती है। ऐसी स्थिति में आंखों को ठंडे साफ पानी से धोएं। बाहर निकलते समय चश्मे का उपयोग करें। आंखों में लगातार जलन या दूसरी परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें।निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी से उड़ रही धूलशहर से लेकर देहात तक चल रहे निर्माण कार्य भी प्रदूषण बढ़ाने की वजह बन रहे हैं। सड़कों और भवनों के निर्माण में धूल नियंत्रित करने के मानकों की अनदेखी हो रही है। निर्माण स्थलों पर नियमित पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। निर्माणाधीन भवनों को ढकने के लिए पर्दे (डस्ट कर्टन) भी नहीं लगाए गए हैं।शहर में स्टेशन रोड से पीली कोठी के बीच दिनभर धूल उड़ती रहती है। रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन भवन में भी धूल नियंत्रण के इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। सरकारी निर्माण कार्यों में भी मानकों का पालन नहीं होने से आसपास के लोगों को धूल और प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव और धूल रोकने के इंतजाम जरूरी हैं।चिकित्सकों की सलाह : प्रदूषण से ऐसे करें बचाव- सुबह और शाम प्रदूषण अधिक होने पर सैर और खुले में व्यायाम करने से बचें।- जरूरी काम से बाहर निकलें तो अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क पहनें।- अस्थमा और सांस के रोगी अपनी निर्धारित दवाएं नियमित लेते रहें।- सांस फूलने, सीने में जकड़न या लगातार खांसी होने पर चिकित्सक से संपर्क करें।- आंखों में जलन होने पर साफ ठंडे पानी से धोएं। बाहर निकलते समय चश्मा लगाएं।- घर के दरवाजे और खिड़कियां प्रदूषण अधिक होने के समय बंद रखें।- बच्चों, बुजुर्गों और सांस के रोगियों को धूल-धुएं के संपर्क में आने से बचाएं।एक्यूआई और हवा की स्थिति कैसीवायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) से हवा में प्रदूषण के स्तर का पता चलता है। एक्यूआई जितना अधिक होगा, हवा उतनी ही प्रदूषित मानी जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार इसकी श्रेणियां इस प्रकार हैं।एक्यूआई स्तरहवा की स्थिति0 से 50अच्छा51 से 100संतोषजनक101 से 200मध्यम201 से 300खराब301 से 400बेहद खराब401 से 500गंभीर