Banda News: 170 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई, पांच सीज
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 23 Sep 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
बांदा। परिवहन विभाग के निर्देशन में बुधवार को शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर परिवहन एवं यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने वाहन चेकिंग एवं जन जागरूकता अभियान चलाया।
अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 170 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई, जबकि पांच वाहनों को सीज किया गया। अधिकारियों के अनुसार करीब 120 दोपहिया वाहनों का बिना हेलमेट एवं ट्रिपल राइडिंग के चलते चालान किया गया, वहीं 50 से अधिक चारपहिया वाहनों का सीट बेल्ट न लगाने और काली फिल्म लगाने के कारण चालान किया गया।
अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, आरटीओ सौरभ सिंह, आरटीओ (प्रवर्तन) उदयवीर सिंह, एआरटीओ श्यामलाल, पीटीओ वीरेंद्र राजभर, पीटीओ चंदन पांडेय तथा यातायात प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ किया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 170 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई, जबकि पांच वाहनों को सीज किया गया। अधिकारियों के अनुसार करीब 120 दोपहिया वाहनों का बिना हेलमेट एवं ट्रिपल राइडिंग के चलते चालान किया गया, वहीं 50 से अधिक चारपहिया वाहनों का सीट बेल्ट न लगाने और काली फिल्म लगाने के कारण चालान किया गया।
विज्ञापन
अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, आरटीओ सौरभ सिंह, आरटीओ (प्रवर्तन) उदयवीर सिंह, एआरटीओ श्यामलाल, पीटीओ वीरेंद्र राजभर, पीटीओ चंदन पांडेय तथा यातायात प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ किया। (संवाद)
विज्ञापन