Banda News: 90 मिमी बारिश से सड़कों पर जलभराव, दिखा पानी का सैलाब

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दोपहर एक बजे शुरू हुई तेज बारिश तीन बजे तक जारी रही। इसके बाद शाम तक रिमझिम बारिश होती रही। बारिश से मौसम सुहाना और ठंडा हो गया, लेकिन जगह-जगह जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया। पूर्वानुमान के अनुसार बारिश जारी रहेगी।शहर में बस स्टैंड, डीएम कॉलोनी, विकास भवन समेत कई प्रमुख स्थानों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी जमा होने से पैदल राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। निचले इलाकों में लोगों को घरों और दुकानों से पानी निकालने की मशक्कत करनी पड़ी।लगातार बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह कच्चे मकानों के गिरने की भी सूचना है। वहीं खेतों में खड़ी फसलों पर भी बारिश का असर पड़ा है। तिल की फसल के लिए तेज बारिश नुकसानदायक साबित हुई है।दूसरी ओर खेतों में खड़ी धान की फसल को बारिश से फायदा हुआ है। किसानों का कहना है कि धान के लिए यह बारिश काफी उपयोगी है, जबकि तिल की फसल को अधिक पानी से नुकसान की आशंका है। अधिकतम तापमान जहां 31 डिग्री रहा तो वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा।