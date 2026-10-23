Banda News: सुस्त शुरुआत के बाद 43.07 फीसदी मतदान

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मतदान के दौरान भाजपा और सपा के पदाधिकारी सक्रिय नजर आए। मतदान केंद्रों के बाहर लगाए गए बस्तों पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। भाजपा के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, नरैनी विधायक ओममणि वर्मा और तिंदवारी विधायक एवं जलशक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद ने भी वोट डाला। बबेरू में सपा विधायक विशंभर सिंह यादव ने मतदान किया।मतदान प्रक्रिया के दौरान अधिकारी भी सक्रिय रहे। डीएम अमित आसेरी और एसपी पलाश बंसल ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सपा ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो और फोटो प्रसारित कर भाजपा पर मतदान प्रभावित करने के आरोप लगाए। हालांकि, प्रशासन ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की। शाम चार बजे मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटिकाओं को सील कर कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा गया।भाजपा प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिह्न और अपील लिखी पर्ची पर सपा ने जताई आपत्तिमतदान के दौरान सपा और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बाहर सुबह 11 बजे के करीब सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि मतदाताओं को भाजपा प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिह्न और वोट की अपील लिखी मतदाता पर्ची दी जा रही है। सपा जिलाध्यक्ष उमेश यादव ने इस पर्ची की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल की। इस बीच करीब आधे घंटे तक गहमा-गहमी का माहौल रहा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि सूचना पर जांच कराई गई थी, लेकिन ऐसी कोई पर्ची नहीं मिली।मतदान केंद्र पर पहुंचीं भाजपा विधायक, सपाइयों ने किया हंगामाअतर्रा। स्नातक एमएलसी चुनाव में शुक्रवार को कस्बे के हिंदू इंटर कॉलेज स्थित तीन बूथों पर मतदान हुआ। दोपहर 3:40 बजे भाजपा की नरैनी विधायक ओममणि वर्मा मतदान केंद्र पर पहुंचीं। इस पर सपा की महिला नेता और बूथ एजेंट मौसमी कोटार्य ने विरोध जताते हुए विधायक पर मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाया। विधायक ओममणि वर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं से सूचना मिली थी कि सपा नेता मतदान केंद्र के अंदर फोन लेकर सपा प्रत्याशी का प्रचार कर रही हैं। इसकी शिकायत करने के लिए वह केंद्र पहुंचीं और एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा को फोन कर बुलाया। एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मतदान केंद्र के गेट पर सपा और भाजपा के नेता मौजूद थे। दोनों दलों के लोगों को सौ मीटर की दूरी पर बाहर कर दिया गया था। (संवाद)ऐसे बढ़ा मतदान प्रतिशतसुबह 10 बजे- 626 वोट, 3.16 प्रतिशतदोपहर 12 बजे-2692 वोट, 13.60 प्रतिशतदोपहर 2 बजे-5287 वोट, 26.71 प्रतिशतशाम 4 बजे-8526 वोट, 43.07 प्रतिशतये 13 प्रत्याशी हैं मैदान मेंडॉ. मान सिंह यादव- सपाअशोक कुमार राठौर-भाजपारमेश चंद्र दुबे- निर्दलीयकेशवकांत शर्मा-निर्दलीयदीपक कुमार द्विवेदी- निर्दलीयदेवेश कुमार सिंह-निर्दलीयविष्णु कुमार- निर्दलीयमान सिंह यादव- निर्दलीयशैलेंद्र कुमार-निर्दलीयराजकुमार-निर्दलीयराहुल कनकने उर्फ मोहित गुप्ता- निर्दलीयशिवशंकर पटेल- निर्दलीयसारिका- निर्दलीयवर्जनसभी जगह शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। कुछ जगह सपा ने शिकायतें कीं थीं, लेकिन जांच में वह सही नहीं पाई गईं। नियमानुसार मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया गया है।-अमित आसेरी, जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम।