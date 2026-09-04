Banda News: बारिश से 25 मकान ढहे, तिंदवारी में दीवार गिरने से महिला घायल

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तिंदवारी के सिकंदरपुर मजरे में कच्ची दीवार गिरने से महिला घायल हो गई। प्रभावित परिवारों के सामने रहने और गृहस्थी का सामान बचाने का संकट खड़ा हो गया है।तिंदवारी के सिकंदरपुर मजरे में नौसादर अहमद के रिहायशी मकान की कच्ची दीवार देर रात अचानक गिर गई। पास में लेटीं उनकी पत्नी अफसाना मलबे की चपेट में आकर घायल हो गईं। इसी मजरे में शरीफ अहमद का कच्चा मकान भी बारिश की सीलन से ढह गया। दोनों परिवारों की गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया। घटना की सूचना लेखपाल को दी गई है। ग्रामीणों ने दैवी आपदा कोष से सहायता दिलाने की मांग की है।वहीं, बदौसा ग्राम पंचायत के खटेहटा अंश में बारिश से रामस्वरूप यादव और मीरा पत्नी स्व. गरीबदास कुशवाहा के मकान गिर गए। गृहस्थी का सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया। अजय खंगार, शिवमूरत, लालू कुशवाहा, संतोष कुमार, छेदीलाल, गुलाब सिंह कुशवाहा, रामलाल, सीताराम और राजकरण यादव के मकान भी बारिश से प्रभावित हुए हैं। शिवकुमार यादव और लालबाबू यादव के मकान गिरने के बाद दोनों परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं।रेलवे गेट संख्या 840 से मुक्तिधाम रोड, चंद्र नगर और नदी टोला क्षेत्र में भी कई कच्चे मकान ढह गए। बेनीमाधव वर्मा, शिवकलिया, सीताराम, जयकरण, अवधेश, वीरेंद्र, मोहनलाल और नंदकिशोर के मकान बारिश की चपेट में आए हैं। बदौसा निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू का रिहायशी मकान भी ढह गया। परिवार के लोग समय रहते बाहर निकल आए। जितेंद्र की पांच बेटियां हैं। परिवार के सिर से छत छिन गई है। उन्होंने लेखपाल से मौके पर जांच कराकर सरकारी सहायता दिलाने की मांग की है।इसके अलावा पैलानी तहसील क्षेत्र के अमारा गांव में कंचन, रानी, गयादीन, पुनेश मिश्रा, दीपक, सुफल विश्वकर्मा, मुरलिया वर्मा और छंगीलाल वर्मा समेत कई लोगों के मकान गिर गए। खरेई गांव में राममूरत यादव और सीता यादव के मकान भी बारिश में ढह गए। घर की गृहस्थी, बर्तन, भूसा और खाने-पीने का सामान मलबे में दब गया।