Balrampur News: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार व ओडीओपी योजना से आत्मनिर्भर बनेंगे युवा

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वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 91 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 165 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। इनमें से 57 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 42 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है।इसी तरह एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण सहायता योजना के प्रति भी युवाओं और उद्यमियों ने रुचि दिखाई है। इस योजना के तहत 26 लाभार्थियों को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके सापेक्ष 56 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें से 16 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जबकि 14 लाभार्थियों को ऋण मिल चुका है।विभाग की ओर से लंबित आवेदनों की जांच कर जल्द ही पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया की जा रही है। उद्योग विभाग की ओर से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, नए उद्यम स्थापित कराने और अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। योजनाओं का लाभ समय से मिलने पर युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। इससे जिले में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।लाभार्थी मनजीत वर्मा व लवकुश ने बताया कि ऋण की धनराशि से उन्होंने अपना रोजगार शुरू किया है। उपायुक्त उद्योग रवि कुमार शर्मा ने बताया कि पात्रता के आधार पर युवाओं को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।