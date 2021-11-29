Balrampur News: शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 10 बूथों पर 23 को पड़ेंगे वोट

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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि मतदान के बाद पीठासीन अधिकारी सीलबंद मतपेटिकाओं और निर्वाचन संबंधी अभिलेखों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रूप से संकलित करेंगे। सभी पोलिंग पार्टियों के लौटने के बाद निर्वाचन सामग्री को कलेक्ट्रेट स्थित न्यायालय जिलाधिकारी कक्ष में तहसीलदार बलरामपुर की अभिरक्षा में रखा जाएगा।इसके बाद सभी मतपेटिकाओं और गोपनीय अभिलेखों को नियुक्त मजिस्ट्रेट तथा पीठासीन अधिकारियों की मौजूदगी में सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा के बीच दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय भवन में जमा कराया जाएगा। यह स्थल आयुक्त गोरखपुर मंडल और रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से निर्धारित किया गया है। मतपेटिकाओं और गोपनीय अभिलेखों की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट स्थित न्यायालय जिलाधिकारी कक्ष को 23 और 24 अक्तूबर तक स्ट्रांग रूम घोषित किया गया है।