Balrampur News: मां स्कंदमाता की आराधना से गूंजे देवी मंदिर, उमड़े श्रद्धालु

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देवीपाटन मंदिर के पीठाधीश्वर मिथिलेश नाथ योगी ने भोर पहर मां स्कंदमाता की विशेष पूजा-अर्चना की और हलवा-रोट का भोग लगाया। मंदिर के पुजारी वशिष्ठ नाथ योगी ने बताया कि भगवान स्कंद कुमार की माता होने के कारण देवी के इस स्वरूप को स्कंदमाता कहा जाता है। इनकी उपासना से भक्तों को भक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। मां की आराधना से मन शुद्ध होता है और साधक को परम शांति मिलती है।मंदिर पहुंचीं श्रद्धालु शारदा देवी ने कहा कि नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता के दर्शन से मन को असीम शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। वहीं, नीता देवी ने बताया कि वह हर साल नवरात्र में मां के दर्शन करने आती हैं। मां की आराधना से उन्हें विशेष ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होती है।मंदिर की व्यवस्था देख रहे अरुण गुप्ता ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, पेयजल और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। देवीपाटन मंदिर के आसपास लगे मेले और सजे बाजारों में भी खूब चहल-पहल रही। श्रद्धालुओं ने चुनरी, नारियल, फूल-माला, शृंगार सामग्री और पूजा-पाठ का सामान खरीदा। बच्चों ने खिलौनों की दुकानों से खरीदारी की।