Balrampur News: घर से खेलने निकले मासूम को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत

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भुवालपुर निवासी परशुराम का बेटा प्रिंस शनिवार शाम करीब 4:30 बजे घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान मिट्टी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली वहां से गुजर रही थी। आरोप है कि चालक ने आबादी वाले रास्ते पर वाहन की रफ्तार कम नहीं की। गांव के विनोद कुमार के मुताबिक, ट्रैक्टर चालक अरबाज सुखरामपुर का रहने वाला है। वह पिछले तीन दिनों से सुखरामपुर से मिट्टी लादकर संकरे रास्तों से होते हुए लक्ष्मणपुर गांव में रामतीर्थ के यहां मिट्टी गिराने जा रहा था।मृतक के चाचा राजेंद्र ने चालक की लापरवाही को हादसे की वजह बताया। प्रिंस के पिता परशुराम बाहर रहकर मेहनत-मजदूरी करते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे।सीओ अभय प्रताप मल्ल ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, ग्रामीणों ने दावा किया है कि आरोपी ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सीओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।