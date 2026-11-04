Balrampur News: गुमड़ी-रेहरा-सादुल्लानगर मार्ग की चौड़ाई 3.75 से बढ़ाकर होगी सात मीटर

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बुधवार को डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन ने निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य 19 मार्च 2026 को शुरू हुआ था। इसे 18 जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक करीब 50 प्रतिशत भौतिक प्रगति हो चुकी है। सड़क पर जीएसबी और डब्ल्यूएमएम का कार्य 15.87 किलोमीटर के सापेक्ष 15.50 किलोमीटर तक पूरा कर लिया गया है।वहीं, आबादी वाले हिस्सों में प्रस्तावित 3.80 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क में से दो किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष हिस्सों में डीबीएम और बीसी सहित अन्य निर्माण कार्य कराए जाने हैं।निरीक्षण के दौरान डीएम ने रेहरा बाजार तिराहे पर स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से बातचीत की। उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं और क्षेत्र में आवागमन की जरूरतों के बारे में जानकारी ली।