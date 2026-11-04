फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   The width of the Gumdi-Rehera-Sadullanagar road will be increased from 3.75 meters to seven meters

Balrampur News: गुमड़ी-रेहरा-सादुल्लानगर मार्ग की चौड़ाई 3.75 से बढ़ाकर होगी सात मीटर

Wed, 04 Nov 2026 10:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 04 Nov 2026 10:47 PM IST
विज्ञापन
The width of the Gumdi-Rehera-Sadullanagar road will be increased from 3.75 meters to seven meters
बलरामपुर। गुमड़ी-रेहरा-सादुल्लानगर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का करीब आधा काम पूरा हो चुका है। नाबार्ड-31 योजना के तहत 29.94 करोड़ रुपये की लागत से 15.87 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके तहत सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर से बढ़ाकर सात मीटर की जाएगी। इससे रेहरा बाजार सहित आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी।
विज्ञापन


बुधवार को डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन ने निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
विज्ञापन


लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य 19 मार्च 2026 को शुरू हुआ था। इसे 18 जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक करीब 50 प्रतिशत भौतिक प्रगति हो चुकी है। सड़क पर जीएसबी और डब्ल्यूएमएम का कार्य 15.87 किलोमीटर के सापेक्ष 15.50 किलोमीटर तक पूरा कर लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं, आबादी वाले हिस्सों में प्रस्तावित 3.80 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क में से दो किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष हिस्सों में डीबीएम और बीसी सहित अन्य निर्माण कार्य कराए जाने हैं।


निरीक्षण के दौरान डीएम ने रेहरा बाजार तिराहे पर स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से बातचीत की। उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं और क्षेत्र में आवागमन की जरूरतों के बारे में जानकारी ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed