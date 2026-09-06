Balrampur News: ओडीओपी योजना से 200 युवा उद्यमियों के सपने होंगे साकार

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एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिले में दाल खाद्य प्रसंस्करण को उत्पाद के रूप में चयनित किया गया है। योजना के माध्यम से युवा उद्यमियों को दाल के कारोबार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उद्योग विभाग को इस वर्ष 200 युवाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाने का लक्ष्य मिला है। युवाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।चयनित युवाओं को 10 दिनों तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें दाल उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग से जुड़ी तकनीकों के साथ क्राफ्ट की बुनियादी एवं आधुनिक जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को दाल प्रसंस्करण कारोबार शुरू करने और उसे बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जाएगा।उपायुक्त उद्योग रवि कुमार शर्मा ने बताया कि ओडीओपी योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। चयनित युवाओं को आधुनिक तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म की टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को दो हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।