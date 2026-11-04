Balrampur News: बच्चों के साथ डीएम ने खाया कढ़ी-चावल और इडली-सांभर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डीएम ने निर्देश दिया कि पोषण संबंधी इस सुविधा का लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंच पाने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाए। विकासखंड के 60 आंगनबाड़ी केंद्रों पर जोमैटो फीडिंग इंडिया की ओर से बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।डीएम ने कहा कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शुरुआती उम्र में संतुलित आहार बेहद जरूरी है। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पौष्टिकता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और संबंधित अधिकारी नियमित रूप से निगरानी करें, ताकि प्रत्येक बच्चे को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भोजन मिल सके।डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों की संख्या और उनकी उपस्थिति की जानकारी भी ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अभिभावकों से लगातार संपर्क बनाए रखने और बच्चों को नियमित रूप से केंद्र भेजने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण के साथ ही उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला भी हैं।