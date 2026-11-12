Balrampur News: नहाय-खाय के साथ आज से शुरू होगा छठ महापर्व, बाजार में बढ़ी रौनक

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झारखंडी मंदिर परिसर में पूजन सामग्री के विक्रेता लकी ने बताया कि जिले में छठ पूजा को लेकर अच्छे कारोबार की उम्मीद है। वीर विनय चौराहे पर दुकान लगाने वाले रोहित ने बताया कि महिलाएं अभी से पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए पहुंच रही हैं। हर किसी की अपनी जरूरत और पसंद है। कपड़ा व्यापारी मोहित ने बताया कि छठ पूजा के लिए महिलाएं नई साड़ियां और अन्य परिधान खरीद रही हैं।सिविल लाइन की प्रतिमा, आस्था और तुलसीपार्क की सुनीता ने बताया कि छठ पूजा आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना का पर्व है। चार दिनों तक नियम और निष्ठा के साथ पूजा-अर्चना की जाती है। पर्व को लेकर घरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं, पूजा के मद्देनजर झारखंडी सरोवर की विशेष साफ-सफाई कराई गई है।चार दिन तक चलेगा पूजन और व्रतछठ पूजा की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करने के बाद कद्दू-भात और चने की दाल का सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। 14 नवंबर को खरना होगा। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखेंगे और शाम को गुड़ की खीर बनाकर भगवान सूर्य और पृथ्वी माता की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे।15 नवंबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती नदी और तालाबों के घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। इस दिन कोसी भरने की परंपरा भी निभाई जाएगी। 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती 36 घंटे का कठिन उपवास पूरा करेंगे। इसके बाद पारण के साथ व्रत का समापन होगा।