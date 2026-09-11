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Balrampur News: कक्षा छह और आठ के विद्यार्थियों ने दिखाई भाषायी दक्षता, विजेताओं को मिला सम्मान

Fri, 11 Sep 2026 11:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 11 Sep 2026 11:15 PM IST
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Students of classes 6 and 8 demonstrated linguistic proficiency; winners were honored
फोटो-26- नगर के कंपोजिट विद्यालय आदर्श में हिंदी-अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता में शामिल विद्यार्थ
बलरामपुर। आदर्श कंपोजिट विद्यालय नगर में शुक्रवार को कक्षा छह और आठ के विद्यार्थियों के लिए हिंदी-अंग्रेजी सुलेख, श्रुतलेख और हिंदी पठन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी लेखन और पठन क्षमता का प्रदर्शन किया।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाध्यापक सलमा खान ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कक्षा आठ की हिंदी सुलेख प्रतियोगिता में पायल और पिंकी ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। मानसी मौर्या द्वितीय और अल्फी तृतीय स्थान पर रहीं। अंग्रेजी सुलेख में मानसी मौर्या प्रथम, पायल द्वितीय और पिंकी तृतीय रहीं। हिंदी पठन प्रतियोगिता में पायल और अल्फी ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया। पिंकी द्वितीय और मानसी मौर्या तृतीय रहीं। श्रुतलेख प्रतियोगिता में पिंकी वर्मा प्रथम, अल्फी द्वितीय और पायल तृतीय स्थान पर रहीं।
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कक्षा छह की हिंदी सुलेख प्रतियोगिता में सुदीप चौधरी प्रथम, इरम फातमा द्वितीय और अंशु तृतीय स्थान पर रहे। अंग्रेजी सुलेख में सुदीप चौधरी ने प्रथम, इरम फातमा ने द्वितीय और लवकुश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी पठन प्रतियोगिता में सुदीप चौधरी प्रथम, इरम फातमा द्वितीय और अंशु तृतीय स्थान पर रहे।
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प्रधानाध्यापक ने कहा कि विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में शुद्ध लेखन, भाषा ज्ञान, श्रवण क्षमता और प्रभावी पठन के प्रति रुचि विकसित करना है। उन्होंने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
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