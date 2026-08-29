Balrampur News: दौड़ में सय्यदा, गुलफाम, मैनाज और अरमान ने मारी बाजी

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प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाध्यापक सलमा खान ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को खेलों के महत्व की जानकारी देते हुए नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।प्राथमिक स्तर की बालिका वर्ग में सय्यदा ने प्रथम, सुनैना ने द्वितीय और कायनात ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में गुलफाम प्रथम, अयान द्वितीय और हमजा तृतीय रहे। जूनियर स्तर की बालिका वर्ग में मैनाज ने पहला, पायल ने दूसरा और निशा ने तीसरा स्थान हासिल किया। बालक वर्ग में अरमान प्रथम, वासिद द्वितीय और समीर तृतीय रहे।प्रधानाध्यापक ने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक विकास के साथ मानसिक क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायक हैं। इससे अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय में बच्चों में खासा उत्साह रहा। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।