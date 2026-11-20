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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अर्धवार्षिक परीक्षा के चौथे दिन पहली पाली में प्राथमिक वर्ग के कक्षा तीन, चार व पांच के विद्यार्थियों ने कार्यानुभव व नैतिक शिक्षा विषय की परीक्षा दी। वहीं, कक्षा छह के विद्यार्थियों ने विज्ञान का प्रश्नपत्र हल किया। कक्षा सात व आठ के विद्यार्थियों ने इसी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा दी।दूसरी पाली में केवल उच्च प्राथमिक वर्ग के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों ने पर्यावरण अध्ययन विषय की परीक्षा देते हुए प्रकृति व पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखे।परीक्षा में प्राथमिक वर्ग के कुल 1,17,495 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 1,03,729 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 13,766 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह उच्च प्राथमिक वर्ग यानी कक्षा छह से आठ तक में 69,441 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें 62,804 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 6,637 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। दोनों वर्गों को मिलाकर कुल 20,403 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे।बीएसए ने बताया कि जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।