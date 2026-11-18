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गौरा चौराहा क्षेत्र के मोतीपुर कुडोहा निवासी दीपक यादव पचपेड़वा क्षेत्र के औरहवा गांव में अपनी मौसी के घर गए थे। वहां से वह बाइक से गैसड़ी बाजार होते हुए घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एलपीजी टैंकर की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी तेज थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय दीपक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था।मृतक के चाचा जग प्रसाद ने बताया कि दीपक 15 दिन पहले ही गुजरात से घर आए थे। मौसी के घर से लौटते समय वह हादसे का शिकार हो गए। दीपक के परिवार में दो भाई दीपेंद्र और अंकित तथा तीन बहनें गुड़िया, साधना और अर्पिता हैं। उनकी पत्नी पूजा का रो-रोकर बुरा हाल है। दीपक अपने पीछे तीन वर्षीय बेटे आयांश और महज तीन माह की बेटी को छोड़ गए हैं। पिता की मौत से दोनों मासूमों के सिर से साया उठ गया। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।