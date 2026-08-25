बलरामपुर में तेंदुए का आतंक: चार भेंड़ों व एक पड़िया को मार डाला, दहशत में खेत जाने से डर रहे ग्रामीण

उधर, बनकटवा रेंज के रमनगरा-गनवरिया में सोमवार शाम नहर किनारे तेंदुए ने भैंस के करीब डेढ़ साल के पड़िया को निशाना बनाया। ग्रामीण गुरु दीन भैंस चरा रहे थे। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने अचानक पड़िया पर झपट्टा मारा और उसे खींचकर झाड़ियों की ओर ले गया। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने तलाश की तो पड़िया का शव झाड़ियों में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।



ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर आसपास तेंदुए की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। रमनगरा के ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ लंबे समय से गांव और आसपास के खेतों में दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार कुत्तों और बकरियों को भी वह शिकार बना चुका है। कुछ लोगों ने खेत जाते समय तेंदुए के सामने आने की बात भी बताई। अनिल कुमार वर्मा के अनुसार खेत जाते समय तेंदुए ने उन्हें दौड़ाया था। कलावती, अनीता और सुरेखा ने भी खेत की ओर जाते समय तेंदुए की गतिविधि देखने की बात कही।



कैमरा लगाया, पिंजरा लगाने की तैयारी

बनकटवा रेंज के क्षेत्राधिकारी सत्रोहन लाल ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा लगाया गया है। पिंजरा लगाने की तैयारी की जा रही है। तुलसीपुर वन क्षेत्र के रेंजर प्रवीण तिवारी ने बताया कि वन दरोगा और कर्मचारियों को गांवों में लगातार भ्रमण के लिए लगाया गया है। ग्रामीणों को वन्यजीव से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। किसानों को अकेले खेतों में जाने से बचने और समूह में जाने की सलाह दी गई है।