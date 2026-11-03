फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Inspection of firecracker warehouses ahead of Diwali; instructions issued to ensure compliance with safety standards

Balrampur News: दीपावली पर पटाखा गोदाम का निरीक्षण, सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश

Tue, 03 Nov 2026 11:07 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 03 Nov 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Inspection of firecracker warehouses ahead of Diwali; instructions issued to ensure compliance with safety standards
फोटो-18-बलरामपुर के उतरौला में पटाखे की दुकान का निरीक्षण करते सीओ ।-स्रोत : विभाग
उतरौला। दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार को क्षेत्राधिकारी ने क्षेत्र में संचालित पटाखा गोदामों और दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लाइसेंस, अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की गई।
विज्ञापन


सीओ डॉ. जितेंद्र कुमार ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि वे अपनी दुकानों पर पानी से भरी बाल्टी, बालू और चालू हालत में अग्निशामक यंत्र अनिवार्य रूप से रखें। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानें प्रशासन की ओर से निर्धारित खुले स्थानों पर ही लगाई जाएं और दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके।
विज्ञापन


उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने और निर्धारित सीमा से अधिक आतिशबाजी का भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकानदारों को दुकान के आसपास अनावश्यक भीड़ न जुटने देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीओ ने आमजन से भी अपील की कि पटाखे जलाते समय पूरी सावधानी बरतें और बच्चों को अपनी निगरानी में ही आतिशबाजी करने दें। निरीक्षण के दौरान अग्निशमन उपनिरीक्षक अंकित कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed