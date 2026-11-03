Balrampur News: दीपावली पर पटाखा गोदाम का निरीक्षण, सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीओ डॉ. जितेंद्र कुमार ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि वे अपनी दुकानों पर पानी से भरी बाल्टी, बालू और चालू हालत में अग्निशामक यंत्र अनिवार्य रूप से रखें। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानें प्रशासन की ओर से निर्धारित खुले स्थानों पर ही लगाई जाएं और दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके।उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने और निर्धारित सीमा से अधिक आतिशबाजी का भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकानदारों को दुकान के आसपास अनावश्यक भीड़ न जुटने देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए।सीओ ने आमजन से भी अपील की कि पटाखे जलाते समय पूरी सावधानी बरतें और बच्चों को अपनी निगरानी में ही आतिशबाजी करने दें। निरीक्षण के दौरान अग्निशमन उपनिरीक्षक अंकित कुमार मौजूद रहे।