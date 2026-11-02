Balrampur News: ढाई करोड़ से बनेगा तुलसीपुर नगर पंचायत का हाईटेक कार्यालय

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नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने बताया कि पुराने भवन में जगह और जरूरी सुविधाओं की कमी के कारण कर्मचारियों को कामकाज करने के साथ ही आम लोगों के कार्यों का निस्तारण करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नई बाजार चौक निवासी संतोष जायसवाल ने कहा कि पुराना कार्यालय काफी जर्जर हो चुका था। ऐसे में नए भवन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। वहीं, नई बाजार निवासी दीप चंद्र अग्रहरी ने कहा कि नए कार्यालय के बनने से लोगों को सहूलियत मिलेगी। उन्होंने नगर में वाहन अड्डे की जरूरत बताते हुए इस दिशा में भी ध्यान देने की मांग की।

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तुलसीपुर। करीब 40 साल पुराने जर्जर नगर पंचायत कार्यालय की जगह अब ढाई करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहले चरण में फाउंडेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। नए भवन में अलग-अलग विभागों के लिए कक्ष, डिजिटल सेवाओं की व्यवस्था, सुरक्षित रिकॉर्ड रूम के साथ ही नागरिकों के लिए प्रतीक्षालय और पेयजल जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं। करीब 35 हजार की आबादी वाले नगर में नए कार्यालय के निर्माण से कर्मचारियों के कामकाज में सुधार होने के साथ ही आम लोगों को भी सहूलियत मिलने की उम्मीद है।