Balrampur News: चार माह में 1.31 लाख बच्चों की हुई स्वास्थ्य जांच

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सीएमओ डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने बताया कि जांच के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े 9,018 बच्चों को चिन्हित किया गया। इन्हें आवश्यक परामर्श और बेहतर उपचार के लिए संबंधित स्वास्थ्य इकाइयों को रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत बच्चों को जांच के बाद उपचार और फॉलोअप से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।मोबाइल हेल्थ टीमें निर्धारित माइक्रोप्लान के अनुसार सीधे विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच रही हैं। इससे अभिभावकों को बच्चों को हर बार जांच के लिए अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्क्रीनिंग के दौरान जन्मजात स्वास्थ्य समस्याओं, विभिन्न बीमारियों, पोषण संबंधी कमियों तथा शारीरिक और मानसिक विकास में देरी जैसे संकेतों की पहचान की जाती है।सीएमओ ने बताया कि दृष्टि, श्रवण, दांत, एनीमिया, कुपोषण और विकास संबंधी समस्याओं की शुरुआती अवस्था में पहचान होने से समय पर चिकित्सकीय परामर्श और उपचार संभव हो जाता है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम की नियमित निगरानी की जा रही है। चिन्हित बच्चों के उपचार और फॉलोअप पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण किसी बच्चे की शिक्षा और विकास प्रभावित न हो।