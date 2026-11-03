Balrampur News: गहनों की खरीदारी में ठगी से बचाएगा हॉलमार्क और पक्का बिल

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सोने के आभूषण खरीदते समय उस पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का हॉलमार्क, शुद्धता का निशान और छह अंकों का हॉलमार्क विशिष्ट पहचान नंबर (एचयूआईडी) जरूर देखें। ग्राहक बीआईएस केयर एप पर एचयूआईडी नंबर दर्ज कर आभूषण से जुड़ी जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। 22 कैरेट सोने पर 916, 18 कैरेट पर 750 और 14 कैरेट पर 585 की शुद्धता का निशान होता है। केवल आभूषण की चमक देखकर उसकी गुणवत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चांदी के आभूषण खरीदते समय भी हॉलमार्क और शुद्धता का स्तर जांचें। साथ ही आभूषण खरीदने के बाद पक्का बिल जरूर लें। बिल में आभूषण का नाम, शुद्धता, वजन, कैरेट, हॉलमार्क से जुड़ी जानकारी, सोने-चांदी का भाव, मेकिंग चार्ज और जीएसटी का स्पष्ट ब्योरा होना चाहिए।चौक रोड के अर्जुन ज्वेलर्स का कहना है कि त्योहारों पर सोने-चांदी की खरीदारी करते समय ग्राहकों को सबसे पहले शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। सोने के आभूषण पर बीआईएस हॉलमार्क और छह अंकों का एचयूआईडी नंबर जरूर जांचें। ग्राहक बीआईएस केयर एप से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आभूषण खरीदते समय वजन, कैरेट और मेकिंग चार्ज की जानकारी लें। पक्का बिल जरूर प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।भगवतीगंज के राम लखन ज्वेलर्स का कहना है कि ग्राहकों को आभूषण खरीदते समय केवल डिजाइन और चमक नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसकी शुद्धता की भी जानकारी लेनी चाहिए। सोने की खरीदारी में हॉलमार्क की जांच बेहद जरूरी है। दुकानदार से सोने का वजन, शुद्धता और मेकिंग चार्ज स्पष्ट रूप से पूछें। बाजार भाव की जानकारी लेकर खरीदारी करें। पक्का बिल लेने से ग्राहक के पास खरीद का प्रमाण रहता है और भविष्य में गहने बदलवाने में सुविधा होती है।चंद्रभान राजीव कुमार ज्वेलर्स का कहना है कि त्योहारों में गहनों की खरीदारी के दौरान ग्राहकों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोने के आभूषण पर बीआईएस का हॉलमार्क, शुद्धता का निशान और एचयूआईडी नंबर जरूर देखें। खरीदारी के समय अपनी मौजूदगी में आभूषण का वजन कराएं। बिल में सोने का भाव, वजन, मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग-अलग दर्ज होना चाहिए। इससे ग्राहक को कीमत का पूरा हिसाब मिलता है और पारदर्शिता बनी रहती है।सब्जी मंडी के आरिफ ज्वेलर्स का कहना है कि सोना-चांदी खरीदना लोगों की मेहनत की कमाई से जुड़ा होता है। इसलिए ग्राहकों को गुणवत्ता और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देनी चाहिए। सोने के आभूषण पर हॉलमार्क और एचयूआईडी नंबर की जांच करें। चांदी के आभूषणों में भी उपलब्ध शुद्धता संबंधी पहचान देखें। खरीदारी के बाद पक्का बिल अवश्य लें। बिल में वजन, शुद्धता और सभी शुल्क दर्ज होने चाहिए, जिससे भविष्य में ग्राहक के हित सुरक्षित रहें।