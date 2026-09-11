Balrampur News: शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर, बिना मान्यता वाले स्कूल होंगे सील

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डीएम ने कहा कि नियमित आकलन के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर नजर रखी जाए। कमजोर विद्यार्थियों को चिह्नित कर उनके लिए अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जाएं। उन्होंने विद्यालय के वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर का अवलोकन करते हुए निर्धारित पाठ्यक्रम और गतिविधियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।उन्होंने विद्यालय में संचालित पंख कॅरिअर गाइडेंस कक्ष का भी निरीक्षण किया। विद्यार्थियों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और कॅरिअर विकल्पों की नियमित जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया। विद्यालय परिसर में उपलब्ध भूमि और संसाधनों की जानकारी लेते हुए उनके बेहतर शैक्षिक उपयोग के निर्देश दिए। सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास पर भी जोर दिया। कक्षाओं की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार सेक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक को बिना मान्यता संचालित विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर नियमानुसार सील कराने की बात कही। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।