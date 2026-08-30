Balrampur News: सूखे यूकेलिप्टस के पेड़ बने खतरा, हादसे की आशंका

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गैसड़ी। विकासखंड पचपेड़वा की ग्राम पंचायत नारायन थुमवा में करीब तीन हजार की आबादी शुद्ध पेयजल के लिए तरस रही है। हर घर नल से जल योजना के तहत प्रस्तावित पानी टंकी का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने से ग्रामीणों को मजबूरन अशुद्ध पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। ग्रामीण परशुराम चौधरी, नंदकिशोर, रामलाल, विजय कुमार और शिव कुमार ने बताया कि योजना के तहत बोरिंग कराई गई, चारदीवारी भी बनाई गई, लेकिन इसके बाद निर्माण कार्य अचानक बंद हो गया। पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई स्थानों पर रास्ते खोद दिए गए, जिससे ग्रामीणों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से अधूरी पानी टंकी के निर्माण और गांव में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।ललिया। अपना दल-एस ने बलरामपुर जिला इकाई के जिलाध्यक्ष पद पर चौधरी अजीत सिंह की नियुक्ति की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के अनुमोदन पर प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम द्वारा 25 अगस्त को जारी पत्र में इसकी घोषणा की गई। चौधरी अजीत सिंह ललिया थाना क्षेत्र के कोडरी गांव के निवासी हैं। उनकी नियुक्ति पर राजेश्वरी, मनोज, श्याम सुंदर, छोटकउ, राजितराम, श्यामलाल, अनोखी, अलखराम, तिलकराम, जनक राम, जय जय राम, सुमित कुमार, रामजी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दीं।सादुल्लाहनगर। भारतीय किसान यूनियन के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राम उग्रह वर्मा उर्फ डिप्टी वर्मा को बधाई देने का सिलसिला जारी है। बृहस्पतिवार को भाजयुमो मंडल अध्यक्ष श्यामजी वर्मा ने माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। जिलाध्यक्ष ने संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने और किसानों को एकजुट कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करने का भरोसा दिलाया।