फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   DJ operators urged to comply with regulations during interaction

Balrampur News: डीजे संचालकों से संवाद में नियमों के पालन का आग्रह

Fri, 25 Sep 2026 11:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 25 Sep 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
DJ operators urged to comply with regulations during interaction
फोटो-20- बलरामपुर के नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक को संबो​धित करते अध्यक्ष व अन्य। संवाद
बलरामपुर। नगर क्षेत्र में डीजे संचालन को लेकर लगाए गए प्रतिबंध और शासन-प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में शुक्रवार को नगर पालिका परिषद कार्यालय में डीजे संचालकों के साथ संवाद किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह ‘धीरू’ ने संचालकों से निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था, नागरिकों की सुविधा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी आयोजन में निर्धारित मानकों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। डीजे संचालक प्रशासन की ओर से तय नियमों के अनुरूप ही उपकरणों का संचालन करें, ताकि आमजन को असुविधा न हो और शांति व्यवस्था प्रभावित न हो।
विज्ञापन


अध्यक्ष ने कहा कि नगर पालिका शासन के निर्देशों का पालन कराने के साथ नगरवासियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है। उन्होंने संचालकों से प्रशासन का सहयोग करने और नियमों के अनुरूप ही डीजे संचालन करने का आग्रह किया। अध्यक्ष की अपील पर संचालकों ने भी नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


बैठक में गोविंदा चौहान, रोहन वर्मा, सुरेश सोनी, सुयश श्रीवास्तव, मनोज गुप्त, उमेश चौधरी, आकाश, समीर खान और पल्टू सहित अन्य डीजे संचालक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed