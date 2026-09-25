Balrampur News: डीजे संचालकों से संवाद में नियमों के पालन का आग्रह

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उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था, नागरिकों की सुविधा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी आयोजन में निर्धारित मानकों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। डीजे संचालक प्रशासन की ओर से तय नियमों के अनुरूप ही उपकरणों का संचालन करें, ताकि आमजन को असुविधा न हो और शांति व्यवस्था प्रभावित न हो।अध्यक्ष ने कहा कि नगर पालिका शासन के निर्देशों का पालन कराने के साथ नगरवासियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है। उन्होंने संचालकों से प्रशासन का सहयोग करने और नियमों के अनुरूप ही डीजे संचालन करने का आग्रह किया। अध्यक्ष की अपील पर संचालकों ने भी नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया।बैठक में गोविंदा चौहान, रोहन वर्मा, सुरेश सोनी, सुयश श्रीवास्तव, मनोज गुप्त, उमेश चौधरी, आकाश, समीर खान और पल्टू सहित अन्य डीजे संचालक मौजूद रहे।