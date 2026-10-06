फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Demand for overbridge persists; opposition to Bhathar underpass

Balrampur News: ओवरब्रिज की मांग पर अड़े भाथर अंडरपास का विरोध

Tue, 06 Oct 2026 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Demand for overbridge persists; opposition to Bhathar underpass
फोटो-12-बलरामपुर के गैसड़ी में विरोध जताते क्षेत्रवासी ।-संवाद
गैसड़ी। पचपेड़वा के भाथर रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन अंडरपास को लेकर मंगलवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारी और स्थानीय लोग रेलवे क्रॉसिंग पर जुटे और रेलवे अधिकारियों के सामने 11 फीट ऊंचे अंडरपास का विरोध करते हुए कम से कम 14 फीट ऊंचाई का अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग की।
विज्ञापन


प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद रेलवे के एडीईएन (नॉर्थ), गोंडा चंद्रेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। कहा कि 11 फीट ऊंचाई होने पर बड़े ट्रकों का आवागमन बंद हो जाएगा। इससे पचपेड़वा बाजार के कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। लोगों ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अंडरपास की ऊंचाई बढ़ाने, अन्यथा ओवरब्रिज का निर्माण कराने की मांग की। समाजसेवी हारुन रशीद खान के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में गोविंद सिंह, शमशाद आलम, गणेश, उमर फैसल, श्रीभगवान तिवारी, बबलू, मोहन शर्मा समेत बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
विज्ञापन


पूर्व विधायक शैलू समझाने पहुंचे

कुछ देर बाद पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाते हुए कहा कि पहले अंडरपास का निर्माण पूरा होने दिया जाए। इसके बाद सड़क चौड़ी कर ओवरब्रिज निर्माण का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अंडरपास बनने के बाद ओवरब्रिज बनाना व्यावहारिक रूप से मुश्किल होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


फिलहाल योजना में बदलाव नहीं

रेलवे के एडीईएन (नॉर्थ) गोंडा चंद्रेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में अंडरपास स्वीकृत परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार ओवरब्रिज के लिए प्रस्ताव और बजट उपलब्ध कराती है तो रेलवे विभाग भी इसमें सहयोग करेगा। फिलहाल परियोजना में किसी बदलाव का निर्णय उच्च स्तर पर ही लिया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed